Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку-2» стало холодным душем для Киева и приговором его русофобской политике. Об этом 22 июля заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью изданию «Стена», опубликованном на сайте ОПЗЖ

По его словам, договоренности США и Германии являются следствием «непродуманного и даже дилетантского подхода» украинских властей к построению международных экономических отношений, который и привел к абсолютному стратегическому проигрышу.

«Знать, Германия сильна»: Лавров жестко ответил США и ФРГ по «Северному потоку 2» © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

На днях США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.