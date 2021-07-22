Таким был ответ суда на поданное еще в 2019 году конституционное представление 51 депутата Верховной Рады о соответствии Конституции закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
«"Русскоязычные граждане" Украины не составляют одноцелевую социальную единицу — такую, чтобы как группа лиц имела право на юридическую защиту как этническая или языковая единица (группа)», — говорится в документе.
По версии КСУ, русскоязычные граждане не более, чем «политический конструкт», и уж никак не юридическая категория, на которую может распространятся режим юридической защиты, гарантированный соответствующими предписаниями Конституции Украины и инструментом международного права.
КСУ заявляет, что ограничение прав русскоязычных идет с самого момента обретения Украиной независимости, поскольку проходит «процесс становления центральной роли украинского языка в обществе, который до сих пор не завершен».