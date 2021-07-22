Конституционный Суд Украины (КСУ) постановил, что на русскоязычных граждан Украины не распространяются гарантируемые Конституцией и международным правом юридические нормы защиты. Об этом 22 июля сообщило информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на решение КСУ

Таким был ответ суда на поданное еще в 2019 году конституционное представление 51 депутата Верховной Рады о соответствии Конституции закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«"Русскоязычные граждане" Украины не составляют одноцелевую социальную единицу — такую, чтобы как группа лиц имела право на юридическую защиту как этническая или языковая единица (группа)», — говорится в документе.

Вырванный язык. Хроники этноцида © CC0, Pixabay

КСУ заявляет, что ограничение прав русскоязычных идет с самого момента обретения Украиной независимости, поскольку проходит «процесс становления центральной роли украинского языка в обществе, который до сих пор не завершен».