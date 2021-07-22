Министерство иностранных дел Германии призвало Украину и Россию выполнить решения парижского саммита «нормандской четверки» 2019 года. Об этом говорится в публикации на сайте немецкого ведомства 22 июля

В МИД ФРГ отметили активизацию боевых действий в Донбассе и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения, и призвали восстановить перемирие, а также выполнить решения последнего саммита «нормандской четверки».

«Мы призываем Россию и Украину полностью реализовать решения саммита в Париже от декабря 2019 года, чтобы добиться заметного улучшения ситуации для жителей востока Украины», — говорится в заявлении.

В нем также призывают Россию «конструктивнее, чем ранее, участвовать в разрешении конфликта», в частности упоминается необходимость открыть «переходы через линию соприкосновения, которые несколько месяцев блокируют сепаратисты».

«Украина также должна выполнить свои обязательства, например, в части имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в свое законодательство», — заявили в МИД.

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Отметим, Россия не является стороной конфликта в Донбассе и наравне с Германией и Францией выступает наблюдателем, что отражено в минских соглашениях.

Урегулирование в Донбассе блокируется киевским режимом, который не выполняет взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений и встреч в "нормандском формате".