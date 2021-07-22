В МИД ФРГ отметили активизацию боевых действий в Донбассе и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения, и призвали восстановить перемирие, а также выполнить решения последнего саммита «нормандской четверки».
«Мы призываем Россию и Украину полностью реализовать решения саммита в Париже от декабря 2019 года, чтобы добиться заметного улучшения ситуации для жителей востока Украины», — говорится в заявлении.
В нем также призывают Россию «конструктивнее, чем ранее, участвовать в разрешении конфликта», в частности упоминается необходимость открыть «переходы через линию соприкосновения, которые несколько месяцев блокируют сепаратисты».
«Украина также должна выполнить свои обязательства, например, в части имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в свое законодательство», — заявили в МИД.
Минские соглашения остаются «незаменимой основой» для урегулирования конфликта, подчеркнули в министерстве.
Отметим, Россия не является стороной конфликта в Донбассе и наравне с Германией и Францией выступает наблюдателем, что отражено в минских соглашениях.
Урегулирование в Донбассе блокируется киевским режимом, который не выполняет взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений и встреч в "нормандском формате".