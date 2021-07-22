Нападение на хасида было совершено 21 июля в селе Торговица Кировоградской области. Неизвестный стал приставать к жене хасида, который находился с семьей на детской площадке. Затем он стал душить и избивать его и сломал ему нос.
«Когда хасид предпринял попытку получить защиту в отделении почты (где присутствует видеокамера), которое находится недалеко от площадки — ему сказали, что он не может там находиться и выгнали. После выхода на улицу хасид опять получил ряд ударов, был повален на землю и получал удары ногами», — отмечается в сообщении.
Затем хасиду удалось сесть в автомобиль. Однако нападавший преследовал его на автомобиле вместе с приятелем.
Пострадавший обратился в больницу Умани и сообщил о происшествии в полицию Кировоградской области.
В итоге полиция задержала нападавшего и водителя автомобиля, на котором осуществлялась погоня.
Ранее неонацистов, которые подожгли здание херсонской иудейской религиозной общины «Хабад», приговорили к условному сроку.