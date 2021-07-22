Националист, избивший 21 июля хасида под Уманью Черкасской области, был задержан. Об этом 22 июля сообщил Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины

Неонацисты получили условный срок за поджог синагоги в Херсоне © -gregg- / flickr

«Когда хасид предпринял попытку получить защиту в отделении почты (где присутствует видеокамера), которое находится недалеко от площадки — ему сказали, что он не может там находиться и выгнали. После выхода на улицу хасид опять получил ряд ударов, был повален на землю и получал удары ногами», — отмечается в сообщении.

Затем хасиду удалось сесть в автомобиль. Однако нападавший преследовал его на автомобиле вместе с приятелем.

Пострадавший обратился в больницу Умани и сообщил о происшествии в полицию Кировоградской области.

В итоге полиция задержала нападавшего и водителя автомобиля, на котором осуществлялась погоня.

Ранее неонацистов, которые подожгли здание херсонской иудейской религиозной общины «Хабад», приговорили к условному сроку.