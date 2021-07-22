По словам Грушко, за использование ГТС Украины отвечают в первую очередь партнеры «Газпрома» в Европе.
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители», — сказал замглавы МИД.
При этом Грушко указал на противоречия в газовой политике США и ЕС.
Он отметил, что США одновременно пытаются убедить Европу закупать американский сжиженный природный газ и сохранить спрос на транзитный российский газ после 2024 года. Кроме того, это противоречит курсу Евросоюза на зеленую энергетику и постепенный отказ от ископаемого топлива.
Плюс ко всему, на фоне попыток заставить РФ продлить транзит, Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России, добавил представитель МИД.
Ранее США и Германия подписали соглашение, в котором сформулированы условия для работы Северного потока — 2. В соглашении указывется, что необходимо продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, иначе будут введены санкции.