Россия сохранит транзит газа по территории Украины, в случае если на него будет спрос у европейских поставщиков. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 22 июля сказал в комментарии РИА Новости

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители», — сказал замглавы МИД.

При этом Грушко указал на противоречия в газовой политике США и ЕС.

Он отметил, что США одновременно пытаются убедить Европу закупать американский сжиженный природный газ и сохранить спрос на транзитный российский газ после 2024 года. Кроме того, это противоречит курсу Евросоюза на зеленую энергетику и постепенный отказ от ископаемого топлива.

Плюс ко всему, на фоне попыток заставить РФ продлить транзит, Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России, добавил представитель МИД.

Ранее США и Германия подписали соглашение, в котором сформулированы условия для работы Северного потока — 2. В соглашении указывется, что необходимо продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, иначе будут введены санкции.