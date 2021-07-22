На украинском курорте Кирилловка дважды за несколько дней видели смерч, потом поселок накрыл мощный шторм. Съемками непогоды пользователи делятся в соцсетях

«Проклятое место»: украинский курорт Кирилловку атаковала новая напасть - видео © commons.wikimedia.org, V&A Dudush

После второго смерча Кирилловку накрыл шторм. Из-за мощного ливня затопило несколько кафе на побережье.

Ранее Кирилловка пострадала от нашествия медуз.

На смену ясной и жаркой погоде на Украину пришел мощный циклон. Во многих населенных пунктах после ливней сохраняются подтопления. В частности, в Одессе за прошедшие сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Сообщается, что два человека погибли из-за поваленных порывами ветра деревьев, семь человек получили травмы. Из-за непогоды обесточено около населенных пунктов.