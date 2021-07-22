Первый смерч наблюдали в Кирилловке 21 июля. 22 июля черный вихрь пронесся над Азовским морем. В высоту воронка смерча достигала несколько сотен метров. Необычное явление напугало очевидцев, но до суши смерч не добрался, жертв и разрушений нет.
После второго смерча Кирилловку накрыл шторм. Из-за мощного ливня затопило несколько кафе на побережье.
Ранее Кирилловка пострадала от нашествия медуз.
На смену ясной и жаркой погоде на Украину пришел мощный циклон. Во многих населенных пунктах после ливней сохраняются подтопления. В частности, в Одессе за прошедшие сутки выпала двухмесячная норма осадков.
Сообщается, что два человека погибли из-за поваленных порывами ветра деревьев, семь человек получили травмы. Из-за непогоды обесточено около населенных пунктов.