Представителям власти Украины следует дождаться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а не пытаться его предвосхитить. Об этом написала 22 июля в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Гибель людей, подавление свободы слова, преследования инакомыслящих. Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Дениса Малюськи о том, что Россию ждет «неминуемое поражение» в ЕСПЧ.

«Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами», — написала представитель МИД.

Ранее Россия подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав человека на Украине. В жалобе перечислено 10 нарушений прав и свобод на Украине. В списке указаны гибель мирного населения, водная блокада Крыма, физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков, дискриминация русскоговорящего населения и т.д.