Так Захарова прокомментировала заявление главы Минюста Дениса Малюськи о том, что Россию ждет «неминуемое поражение» в ЕСПЧ.
«Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами», — написала представитель МИД.
Ранее Россия подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав человека на Украине. В жалобе перечислено 10 нарушений прав и свобод на Украине. В списке указаны гибель мирного населения, водная блокада Крыма, физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков, дискриминация русскоговорящего населения и т.д.