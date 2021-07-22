Долгое время мать и дочь были в ссоре: Успенская обвиняла Плаксину в употреблении наркотиков, на что та утверждала, что родительница ее бьет. В итоге женщины больше года не разговаривали, а еще Плаксина попала в ДТП, в котором сломала челюсть и по слухам повредила лицо. Но теперь, уверена артистка, все позади.
«Для меня сегодня самое важное, что моя дочь рядом, что мы прошли все трудности и начали новую жизнь!» — сказала журналистам Успенская.
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Кстати, после примирения артистка опубликовала видео, где бреет дочь налысо, приговаривая, что так избавляет от плохого прошлого, чтобы оно больше никогда не вернулось.
В итоге на премии Плаксина появилась в платке, обмотанном вокруг головы и с посвежевшим лицом, чем заставила поклонников матери заподозрить себя в обращении к пластическому хирургу.