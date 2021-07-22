Певица украинского происхождения Любовь Успенская появилась на премии Fashion Summer Awards в компании своей дочери Татьяны Плаксиной. Звездная наследница появилась перед журналистами полностью обновленной

«Гангстеры», «бандиты», «рэкетиры»: названы самые популярные прозвища украинских детей © Открытые источники

«Для меня сегодня самое важное, что моя дочь рядом, что мы прошли все трудности и начали новую жизнь!» — сказала журналистам Успенская.

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Кстати, после примирения артистка опубликовала видео, где бреет дочь налысо, приговаривая, что так избавляет от плохого прошлого, чтобы оно больше никогда не вернулось.

В итоге на премии Плаксина появилась в платке, обмотанном вокруг головы и с посвежевшим лицом, чем заставила поклонников матери заподозрить себя в обращении к пластическому хирургу.