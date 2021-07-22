Украинские туристы, которые решили провести отпуск в Кирилловке Запорожской области, поделились видео нашествия пауков. Ролик опубликовали 22 июля в группе Facebook «Солнцеликий Харьков»

На кадрах видно, что пауки ползают по потолку, стенам, полу коттеджа, в котором остановились туристы. В доме целые полчища членистоногих.

В украинской Кирилловке придумали «медузобол» © flickr.com

Возможно, туристам не повезло, и снятый ими дом в Кирилловке пауки выбрали как подходящее место для размножения, отсюда их пугающая численность.

«О Боже, нет слов, остались одни звуки — аааааа», «Проклятое место», «Падающего метеорита не хватает для полной картины», «У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством», — ужаснулись пользователи сети.

Ранее пляжи Кирилловки заполонили медузы. От жары животные погибают, и с побережья их приходится убирать экскаватором.