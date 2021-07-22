Европейская комиссия намерена поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом на брифинге 22 июля заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи

«Украина — надежная транзитная страна. ЕС способствовал [заключению] нынешнего транзитного соглашения, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о пролонгации этого соглашения», — сказал Макфи.

Еврокомиссия оценила отказ США от санкций против «Северного потока 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Мы активно работаем с Украиной для поддержки ее перехода к более чистым энергетическим источникам, таким как солнце и ветер», — добавил Макфи.

Еврокомиссия также приняла во внимание заявление правительств Германии и США о соглашении по газопроводу «Северный поток — 2».

В Брюсселе уточнили, что пока не получали от Украины официального запроса о консультациях по «Северному потоку-2», но готовы обсуждать возникающие вопросы.