«Украина — надежная транзитная страна. ЕС способствовал [заключению] нынешнего транзитного соглашения, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о пролонгации этого соглашения», — сказал Макфи.
При этом представители ЕК отметили, что Евросоюз намерен ощутимо сократить использование ископаемых видов топлива, включая газ, и перейти на возобновляемые виды энергии.
«Мы активно работаем с Украиной для поддержки ее перехода к более чистым энергетическим источникам, таким как солнце и ветер», — добавил Макфи.
Еврокомиссия также приняла во внимание заявление правительств Германии и США о соглашении по газопроводу «Северный поток — 2».
В Брюсселе уточнили, что пока не получали от Украины официального запроса о консультациях по «Северному потоку-2», но готовы обсуждать возникающие вопросы.