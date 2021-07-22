Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 22 июля провел переговоры с исполняющим обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джорджем Кентом. Об этом он сообщил в Twitter

«Обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ход реформ в нашем государстве. Также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего межпарламентского сотрудничества Украины и США», — написал Разумков.

Временный поверенный США на Украине назвал условие проведения выборов в ДНР и ЛНР © iarex.ru Нэнси Пелоси. В своем обращении он призвал конгрессменов не допустить достройки газопровода «Северный поток — 2» и ввести в отношении связанных с ним юридических и физических лиц новые санкции.

Накануне, 21 июля, пресс-служба Белого дома сообщила, что встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом назначена на 30 августа. Ряд членов Конгресса обратился к Байдену с просьбой изменить дату встречи.