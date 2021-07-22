Экс-президент Украины, а ныне депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко снова прибыл в Донецкую область. Подробности поездки приводятся 22 июля на сайте «Евросолидарности»

Это уже третий визит бывшего главы государства на линию разграничения в Донбассе за последние месяцы. «Еле держится на ногах»: украинцы удивились состоянию Порошенко после матча Украина - Англия © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецке, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим это в наиболее опасных участках фронта», — приводится заявление Порошенко.

На этот раз он посетил Авдеевку, где передал оптику для 72-й бригады Вооруженных сил Украины. Помимо этого, он вручил военнослужащим ящики с абрикосами, в прошлые свои визиты Порошенко привозил солдатам клубнику и черешню.

К слову, предыдущее появление экс-президента в Донбассе ознаменовалось несколькими курьезными случаями. Так, в переименованном селе Нью-Йорк перед Порошенко закрыли двери местного краеведческого музея, а табличка с новым названием, которую открывали в присутствии делегации от «Европейской солидарности» при въезде в село исчезла на следующий же день.