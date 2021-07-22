По мнению министра юстиции Украины, с юридической точки зрения Россию ждет поражение в суде.
«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды», — написал Малюська.
По его словам, теперь у РФ появится «дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод».
Ранее Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ в соответствии со статьей 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В жалобе перечислен целый ряд нарушений Украиной прав человека, в том числе похищения и пытки жителей Донбасса, обстрелы мирного населения, вынужденное перемещение беженцев, ограничение жителей Донбасса в участии в украинских выборах, дискриминация русскоязычного населения.
В МИД РФ отметили, что сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций