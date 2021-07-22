Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия властей Украины обречено на поражение. Он прокомментировал документ в Fаcebook 22 июля

Глава Минюста Украины с комфортом отдохнул на нарах в СИЗО © Facebook, Denis Malyuska

«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды», — написал Малюська.

По его словам, теперь у РФ появится «дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод».

Ранее Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ в соответствии со статьей 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В жалобе перечислен целый ряд нарушений Украиной прав человека, в том числе похищения и пытки жителей Донбасса, обстрелы мирного населения, вынужденное перемещение беженцев, ограничение жителей Донбасса в участии в украинских выборах, дискриминация русскоязычного населения.

В МИД РФ отметили, что сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций