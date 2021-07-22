Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у жалобы России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины нет юридической перспективы и она имеет лишь пропагандистское значение. Об этом он 22 июля сказал в комментарии Интерфакс-Украина

«Руководство России решило воспользоваться инструментом жалобы в ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же возможность не исполнять решения ЕСПЧ. Если кто-то искал эталон цинизма, то он предоставлен Российской Федерацией», — заявил Подоляк.

Жалоба РФ в ЕСПЧ приведет Украину в чувство — Косачев © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Подоляк заявил, что это Россия якобы развязала военные действия в Донбассе и ответственность на ней, а не на Украине.

Также он обвинил Россию в «абсурдных требованиях» в связи с водной блокадой Крыма и заявил, что обращение России составлено как «рейдерская схема».

Ранее РФ впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на другую страну — Украину. В жалобе перечислено 10 нарушений прав и свобод на Украине. В списке указаны гибель мирного населения, водная блокада Крыма, физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков, дискриминация русскоговорящего населения и т.д.