«Руководство России решило воспользоваться инструментом жалобы в ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же возможность не исполнять решения ЕСПЧ. Если кто-то искал эталон цинизма, то он предоставлен Российской Федерацией», — заявил Подоляк.
По его словам, в случае если Европейский суд не удовлетворит жалобу, Россия намерена говорить, что ЕСПЧ не работает.
Подоляк заявил, что это Россия якобы развязала военные действия в Донбассе и ответственность на ней, а не на Украине.
Также он обвинил Россию в «абсурдных требованиях» в связи с водной блокадой Крыма и заявил, что обращение России составлено как «рейдерская схема».
Ранее РФ впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на другую страну — Украину. В жалобе перечислено 10 нарушений прав и свобод на Украине. В списке указаны гибель мирного населения, водная блокада Крыма, физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков, дискриминация русскоговорящего населения и т.д.