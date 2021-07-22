Авторами заявления о совершении Зеленским преступления по статье 112 УК Украины (госизмена) стала группа лиц, среди которых бывшие депутаты Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук и Игорь Лапин.
Они считают, что нынешний глава государства в 2020 году был причастен к срыву спецоперации, в ходе которой предполагалось вывезти на территорию Украины из Белоруссии нескольких десятков человек, которые, по версии украинской стороны, были сотрудниками «ЧВК Вагнера» и принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.
После того, как стало известно, что в Белоруссии задержали 33-х «вагнеровцев», Зеленский позвонил главе республики Александру Лукашенко. Позднее в интервью украинский лидер заявил, что в ходе разговора «предупредил» Лукашенко и выразил готовность предоставить ему всю информацию о задержанных.
За эту фразу и ухватились оппоненты Зеленского.
«Проводя расследование, ГБР должно проверить, в том числе, как я говорю, "явку с повинной" господина Зеленского, который сказал, что он "предупредил" Лукашенко. Не позвонил, а предупредил. Следовательно, они должны его допросить», — сказал Лапин.
Это уже вторая попытка заявителей добиться открытия уголовного дела против Зеленского. Ранее ГБР отказалось начинать расследование. Теперь по решению суда заявление о госизмене президента Украины должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований.