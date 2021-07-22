Шевченковский районный суд Киева 22 июля обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать уголовное производство по факту возможной государственной измены президента страны Владимира Зеленского. Прямое включение из зала суда вел украинский «5 канал»

Авторами заявления о совершении Зеленским преступления по статье 112 УК Украины (госизмена) стала группа лиц, среди которых бывшие депутаты Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук и Игорь Лапин.

Они считают, что нынешний глава государства в 2020 году был причастен к срыву спецоперации, в ходе которой предполагалось вывезти на территорию Украины из Белоруссии нескольких десятков человек, которые, по версии украинской стороны, были сотрудниками «ЧВК Вагнера» и принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.

После того, как стало известно, что в Белоруссии задержали 33-х «вагнеровцев», Зеленский позвонил главе республики Александру Лукашенко. Позднее в интервью украинский лидер заявил, что в ходе разговора «предупредил» Лукашенко и выразил готовность предоставить ему всю информацию о задержанных. Появилось объяснение, почему Зеленского не вызовут на комиссию по «ЧВК Вагнера» © REUTERS, Gleb Garanich

За эту фразу и ухватились оппоненты Зеленского.

«Проводя расследование, ГБР должно проверить, в том числе, как я говорю, "явку с повинной" господина Зеленского, который сказал, что он "предупредил" Лукашенко. Не позвонил, а предупредил. Следовательно, они должны его допросить», — сказал Лапин.

Это уже вторая попытка заявителей добиться открытия уголовного дела против Зеленского. Ранее ГБР отказалось начинать расследование. Теперь по решению суда заявление о госизмене президента Украины должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований.