Отмечается, что некоторые автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. Водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.
«На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской забита ливневка. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей. В результате непогоды местные жители остались без света», — говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что из-за сильного ливня временно невозможно движение по ряду улиц.
Ранее сообщалось, что Одессу ночью накрыл мощный ливень, из-за чего произошел сбой в работе транспорта.