Город Мариуполь на контролируемой Киевом территории Донецкой области накрыл штормовой дождь, в результате чего затопило дороги и тротуары, а ряд электроподстанций был обесточен. Об этом 22 июля сообщает «РБК-Украина»

В Одессе потоп: улицы превратились в реки, не ходит транспорт © timer-odessa.net

«На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской забита ливневка. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей. В результате непогоды местные жители остались без света», — говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что из-за сильного ливня временно невозможно движение по ряду улиц.

Ранее сообщалось, что Одессу ночью накрыл мощный ливень, из-за чего произошел сбой в работе транспорта.