Несмотря на то что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) достаточно политизирован, Россия рассчитывает, что он сможет дать правовую оценку действиям властей Украины и признать перечисленные в жалобе РФ нарушения. Об этом 22 июля написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин

Ситуация на Украине вынуждает Россию подать жалобу в ЕСПЧ — МИД РФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании», — написал он.

Володин отметил, что в обращении России приведено достаточно фактов, чтобы дать надлежащую оценку действиям Украины. По его словам, каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил.

Ранее РФ впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на другую страну — Украину. В жалобе перечислено 10 нарушений прав и свобод на Украине. В списке указаны гибель мирного населения, водная блокада Крыма, физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков, дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы и т.д.