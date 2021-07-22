Тодоренко попала на съемки сериала «Секс в большом городе»
Тодоренко попала на съемки сериала «Секс в большом городе»
© Скриншот/Съемки сериала "Секс в большом городе"
Первые годы певица активно экспериментировала с длиной, цветом волос и прическами, а также макияжем, меняя нейтральный дневной на кричащий аляповатый раскрас 1990-х.

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К 2010-м популярность исполнительницы начала сходить на нет, но артистка еще продолжала гастролировать. Зрители все чаще стали замечать, что голос певицы приобрел возрастную хрипоту, а лица очевидно касался скальпель хирурга, причем не всегда умело.

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