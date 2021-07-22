Певица украинского происхождения Татьяна Овсиенко, начавшая свой творческий путь в 1988 году, за это время довольно сильно изменилась внешне. Издание «7 дней» 21 июля опубликовало видео, продемонстрировавшее эти перемены

Тодоренко попала на съемки сериала «Секс в большом городе» © Скриншот/Съемки сериала "Секс в большом городе" ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «КИРКОРОВ?!»: МОГИЛЕВСКАЯ ПРИЗНАЛАСЬ В НОВОМ ЗВЕЗДНОМ ЗНАКОМСТВЕ. К 2010-м популярность исполнительницы начала сходить на нет, но артистка еще продолжала гастролировать. Зрители все чаще стали замечать, что голос певицы приобрел возрастную хрипоту, а лица очевидно касался скальпель хирурга, причем не всегда умело. Сама Овсиенко опровергает пластические операции.