В Крыму появилась группа приезжих с Западной Украины, которая вымогает деньги у туристов. Об этом на днях рассказал житель Крыма в группе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в сети ВКонтакте

Крымчанин рассказал, что, когда он отдыхал с компанией на косе Беляус на западном побережье Крыма, к ним подошел молодой человек в оранжевой жилетке и с папкой с документами.

Туристам могут закрыть въезд в Крым из-за коронавируса © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Затем он начал угрожать вызовом милиции и экологов или натравить на компанию местных хулиганов. Когда он понял, что имеет дело с крымчанами, он перестал вымогать деньги и рассказал о своем «бизнесе» подробнее.

«Оказывается, они с напарником с Западной Украины приехали на заработки в Крым. И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там дома за 100$ надо месяц в поле пахать, а тут пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причём мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят всё это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью. Крымчане, как правило, не платят, а приезжие особенно не спорят и платят», — рассказал житель Крыма.

По его словам, в дальнейшем он каждый день видел этих «сборщиков дани» на пляже, и правоохранители их не трогали. Крымчанин призвал туристов тщательно проверять документы у всех, кто требует на пляже деньги за какие-то услуги.