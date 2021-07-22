Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что блокировала деятельность якобы агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области. Об этом 22 июля сообщает на сайте ведомства

Отмечается, что организатором сети был экс-сотрудник регионального управления СБУ, который уволился со службы в 2014 году.

«По данным следователей, мужчина был завербован во время выезда в Российскую Федерацию. Для того чтобы выполнить задачи российской спецслужбы, он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, в которую были вовлечены многие должностные лица», — говорится в сообщении.

СБУ нашла агента МГБ ДНР в организации, связанной с ООН © ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что им якобы известен московский куратор сети, которым является некий «кадровый офицер ФСБ РФ» Виталий Король. По версии украинской стороны, в 2015-2016 годах этот человек будто бы находился в ДНР в составе «ротационной оперативной группы ФСБ» под позывным «Мангуст».

У подозреваемых проведены обыски, по результатам которых у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи «с представителями ФСБ РФ» и деньги. Им объявлено о подозрении по статье «государственная измена».