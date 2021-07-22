Отмечается, что организатором сети был экс-сотрудник регионального управления СБУ, который уволился со службы в 2014 году.
«По данным следователей, мужчина был завербован во время выезда в Российскую Федерацию. Для того чтобы выполнить задачи российской спецслужбы, он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, в которую были вовлечены многие должностные лица», — говорится в сообщении.
Среди задержанных — сотрудник СБУ в Херсонской области, работник местной прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бывший чиновник облгосадминистрации.
В СБУ заявили, что им якобы известен московский куратор сети, которым является некий «кадровый офицер ФСБ РФ» Виталий Король. По версии украинской стороны, в 2015-2016 годах этот человек будто бы находился в ДНР в составе «ротационной оперативной группы ФСБ» под позывным «Мангуст».
У подозреваемых проведены обыски, по результатам которых у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи «с представителями ФСБ РФ» и деньги. Им объявлено о подозрении по статье «государственная измена».