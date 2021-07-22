Украина изучает экономические предложения США и Германии по «Северному потоку-2» и намерена представить выводы в ближайшее время. Об этом 22 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто, который транслировали украинские телеканалы.

«Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском «Северного потока-2». Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу», — заявил он.

Министр отметил, что позиция Украины изложена в украинско-польском заявлении. Кулеба напомнил, что для Украины «Северный поток-2», прежде всего, является вопросом безопасности, и официальный Киев хотел бы, чтобы формулировки в немецко-американском заявлении относительно безопасности были более четкими.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Накануне США и Германии объявили о соглашении по «Северному потоку-2», которое исключает санкции против него, давая возможность закончить проект.

Берлин заплатит за это суммарно более $2 млрд, причем большая часть суммы — $1,77 млрд — пойдет на проект «Инициатива трех морей», направленный на разрыв связей Германии и России, в том числе в газовой сфере.

Еще $245 млн ФРГ обязалась выплатить Украине на переход энергетики к «зеленым» источникам электроэнергии.