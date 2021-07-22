«Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском «Северного потока-2». Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу», — заявил он.
Министр отметил, что позиция Украины изложена в украинско-польском заявлении. Кулеба напомнил, что для Украины «Северный поток-2», прежде всего, является вопросом безопасности, и официальный Киев хотел бы, чтобы формулировки в немецко-американском заявлении относительно безопасности были более четкими.
По его словам, пока Украина изучает сделанные экономические предложения.
Накануне США и Германии объявили о соглашении по «Северному потоку-2», которое исключает санкции против него, давая возможность закончить проект.
Берлин заплатит за это суммарно более $2 млрд, причем большая часть суммы — $1,77 млрд — пойдет на проект «Инициатива трех морей», направленный на разрыв связей Германии и России, в том числе в газовой сфере.
Еще $245 млн ФРГ обязалась выплатить Украине на переход энергетики к «зеленым» источникам электроэнергии.