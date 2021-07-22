Соглашение США и Германии по «Северному потоку 2» не устраняет всех расхождений в позициях двух стран по проекту, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова приводит РИА Новости 22 июня

Днем ранее США и ФРГ подписали соглашение, по которому Германия обязуется выплатить $1,77 млрд в организацию «Инициатива трех морей» и $245 млн Украине на энергетические проекты.

Также Германия обязалась использовать только половину мощностей «Северного потока 2» и заставить Россию продлить договор о транзите газа через Украину на 10 лет.

Взамен США отказались от претензий к «Северному потоку 2» при условии, что Германия приложит усилия по вводу санкций против РФ на уровне ЕС в случае, если Россия будет «использовать энергетику как оружие».

«Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям», — приводит агентство слова Меркель.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, близких к переговорам США и Германии по «Северному потоку 2» сообщило, что администрация президента США Джо Байдена просит украинские власти молчать о своем несогласии с Вашингтоном и Берлином.

Также Байден потребовал не обсуждать с конгрессом США планы Штатов и ФРГ.

Зеленскому дали понять, что критика со стороны Киева повредит двусторонним отношениям Украины и Соединенных Штатов, сообщает Politico.