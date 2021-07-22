Днем ранее США и ФРГ подписали соглашение, по которому Германия обязуется выплатить $1,77 млрд в организацию «Инициатива трех морей» и $245 млн Украине на энергетические проекты.
Также Германия обязалась использовать только половину мощностей «Северного потока 2» и заставить Россию продлить договор о транзите газа через Украину на 10 лет.
Взамен США отказались от претензий к «Северному потоку 2» при условии, что Германия приложит усилия по вводу санкций против РФ на уровне ЕС в случае, если Россия будет «использовать энергетику как оружие».
«Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям», — приводит агентство слова Меркель.
Она также отметила, что соглашение подписано только правительствами США и ФРГ, его еще должны утвердить парламенты двух стран.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, близких к переговорам США и Германии по «Северному потоку 2» сообщило, что администрация президента США Джо Байдена просит украинские власти молчать о своем несогласии с Вашингтоном и Берлином.
Также Байден потребовал не обсуждать с конгрессом США планы Штатов и ФРГ.
Зеленскому дали понять, что критика со стороны Киева повредит двусторонним отношениям Украины и Соединенных Штатов, сообщает Politico.