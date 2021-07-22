Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина теряет остатки влияния на мировой арене и ее интересы не принимаются всерьез другими игроками. Об этом он написал в своем Facebook 22 июля

По словам экс-главы МИД Украины, последняя договоренность по «Северному потоку-2» говорит о том, что много соглашений заключается за кулисами, и США предпочитают сохранять свои рычаги давления на страну.

Парализованный Запад и энергичный Киев © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Мы (Украина. — Ред.) не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за одним столом с США, ЕС и Германией как должны были бы. Мы даже не является частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую же силу, как прошлогодний снег», — заявил Климкин.

Он добавил, что по отношению к Украине накапливается дефицит доверия и уважения.

Ранее США и ФРГ объявили о соглашении по «Северному потоку — 2». Стороны отметили, что газопровод будет достроен, а после его запуска Украине, Польше и другим странам, которым может повредить проект, обеспечат защиту от рисков.