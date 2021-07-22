Финансовый ущерб, нанесенный Крыму перекрытием Украиной поступления воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, составляет более 1,4 триллиона рублей. Соответствующие данные опубликованы 22 июля на сайте Генпрокуратуры РФ

Ранее Россия подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Среди прочего Киев призван ответить за организацию водной блокады Крымского полуострова.

По подсчетам рабочей группы крымского Госсовета, бюджету Республики Крым был нанесен ущерб на сумму 819,52 млрд рублей.

В том числе 420 млрд рублей составил ущерб коммунальному хозяйству, 104,58 млрд рублей — водному, 277,6 млрд рублей — сельскому хозяйству.

Жалоба РФ в ЕСПЧ приведет Украину в чувство — Косачев © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В документе отмечается, что введение Украиной водной блокады Крыма — широкомасштабное нарушение прав населения и гостей полуострова. В частности, это нарушение ряда статей Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод.

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что водная блокада Крымского полуострова имела своей целью моральное давление на местных жителей и фактически явилась местью за выражение гражданами политической позиции на референдуме 2014 года.