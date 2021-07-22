Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан и муж певицы из Киева Наташи Королевой, любит шокировать публику эпатажными выходками. На этот раз артист эротического жанра показал в Instagram свою необычную тренировку от 21 июля

«Ооооо, опять побежала за попкорном, сейчас начну комменты читать», «Кино между ног Тарзана я еще не смотрела», «А я вообще забыла, что хотела», «Очень вульгарно», «Как будто женщина под ним», «Издевательство над спортом», «Вывалил все святое, шестой десяток человеку!», «А это точно спорт?», «Неприятно смотреть», — возмутились люди.

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Сергею Глушко 51 год, по образованию он военный, закончил Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, три года служил на космодроме Плесецк до 1995-го. За службу получил от властей однокомнатную квартиру.

Недвижимость при разводе с первой женой оставил ей, а сам отправился на поиски лучшей жизни в Москву, где учился, параллельно работая охранником и администратором в салоне у стилиста Сергея Зверева, позже попал в модельный бизнес и начал подрабатывать в стриптиз-клубе. В итоге эта работа вылилась в собственное шоу.