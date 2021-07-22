Отмечается, что на центральной аллее вода сошла. Судя по илу, были затоплены магазины.
«Что касается пляжа, то бурный поток, который сносил ночью отдыхающих, нанес ему серьезный ущерб. Инфраструктура большинства пляжных комплексов повреждена. У "Ассоль" образовался небольшой овраг. Вода порвала асфальт», — говорится в сообщении.
Утром на улице Балковской владельцы автомобилей обнаружили, что многие машины затоплены, некоторые разбиты и поцарапаны. Кроме того, горожане сняли, как потоком воды снесло киоск, который впоследствии остановило дерево.
В Госслужбе по ЧС Украины сообщили, что из-за сильного дождя в Одессе спасатели помогали людям выбираться из подтопленных домов, подвалов и квартир.
По состоянию на утро четверга подтопленными остаются несколько улиц. Также ограничено движение общественного электротранспорта.