Ливень, во время которого в Одессе выпало более 50 мм осадков, затопил и разрушил популярный пляж «Аркадия», а также привел к сильному повреждению припаркованных автомобилей. Об этом 22 июля сообщает «Думская»

Отмечается, что на центральной аллее вода сошла. Судя по илу, были затоплены магазины.

«Что касается пляжа, то бурный поток, который сносил ночью отдыхающих, нанес ему серьезный ущерб. Инфраструктура большинства пляжных комплексов повреждена. У "Ассоль" образовался небольшой овраг. Вода порвала асфальт», — говорится в сообщении.

Ливень вынудил жителей Житомира пересесть с автомобилей на водные мотоциклы — видео © скриншот видео "Житомир.info | Новости Житомира"

В Госслужбе по ЧС Украины сообщили, что из-за сильного дождя в Одессе спасатели помогали людям выбираться из подтопленных домов, подвалов и квартир.

По состоянию на утро четверга подтопленными остаются несколько улиц. Также ограничено движение общественного электротранспорта.