Композитор Игорь Крутой, написавший много песен, в том числе для исполнительницы Ирины Аллегровой, напомнил поклонникам о композиции, которая не стала такой же знаменитой, как «Неоконченный роман», но ничем ей не уступает, по мнению автора. Публикацию Крутой сделал в Instagram 21 июля

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Улыбаюсь, а сердце плачет

в одинокие вечера.

Я люблю тебя.

Это значит —

я желаю тебе добра, —

написал Крутой цитату из песни.

Пользователи обратили внимание, что для лирической песни «Золото любви» Аллегрова выбрала полностью черный наряд с пышной юбкой и декольте на грани приличия. И то и другое поклонники посчитали частью посыла песни — о трагедии любви.

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Фолловеры написали огромное количество отзывов как о видео, так и о самой песне, выразив надежду, что Аллегрова, Крутой и Николаев еще порадуют их своей совместной работой.

Игорь Крутой — уроженец Кировоградской области, окончил Николаевский музыкально-педагогический институт.