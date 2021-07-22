Композитор разместил в сети концертное видео, где Аллегрова поет под аккомпанемент сразу двух именитых музыкантов: самого Крутого и его коллеги Игоря Николаева.
Улыбаюсь, а сердце плачет
в одинокие вечера.
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра, —
написал Крутой цитату из песни.
Пользователи обратили внимание, что для лирической песни «Золото любви» Аллегрова выбрала полностью черный наряд с пышной юбкой и декольте на грани приличия. И то и другое поклонники посчитали частью посыла песни — о трагедии любви.
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Фолловеры написали огромное количество отзывов как о видео, так и о самой песне, выразив надежду, что Аллегрова, Крутой и Николаев еще порадуют их своей совместной работой.
Игорь Крутой — уроженец Кировоградской области, окончил Николаевский музыкально-педагогический институт.