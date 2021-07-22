Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций и обращения с жалобой на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном 22 июля

«Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка. Он является основой системы ценностей Совета Европы, а правовой интерес в его поддержании имеют все государства — члены данной организации», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что Россия ожидает от ЕСПЧ беспристрастного и неполитизированного отношения к жалобе и детального рассмотрения всех предоставленных доказательств.

Россия впервые пожаловалась на Украину в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В жалобе перечислен целый ряд нарушений Украиной прав человека, в том числе похищения и пытки жителей Донбасса, обстрелы мирного населения, вынужденное перемещение беженцев, ограничение жителей Донбасса в участии в украинских выборах, дискриминация русскоязычного населения.

Также власти Украины призваны к ответственности за незакрытие воздушного пространства Украины, повлекшее катастрофу рейса МН-17, водную блокаду Крыма, физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков, отсутствие расследований преступлений, публикацию незаконно собранных данных украинцев на экстремистском сайте «Миротворец», подвержение опасности российских дипломатов, политически мотивированные санкции против российских компаний.