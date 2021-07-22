«Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка. Он является основой системы ценностей Совета Европы, а правовой интерес в его поддержании имеют все государства — члены данной организации», — подчеркивается в документе.
Отмечается, что Россия ожидает от ЕСПЧ беспристрастного и неполитизированного отношения к жалобе и детального рассмотрения всех предоставленных доказательств.
Ранее Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ в соответствии со статьей 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В жалобе перечислен целый ряд нарушений Украиной прав человека, в том числе похищения и пытки жителей Донбасса, обстрелы мирного населения, вынужденное перемещение беженцев, ограничение жителей Донбасса в участии в украинских выборах, дискриминация русскоязычного населения.
Также власти Украины призваны к ответственности за незакрытие воздушного пространства Украины, повлекшее катастрофу рейса МН-17, водную блокаду Крыма, физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков, отсутствие расследований преступлений, публикацию незаконно собранных данных украинцев на экстремистском сайте «Миротворец», подвержение опасности российских дипломатов, политически мотивированные санкции против российских компаний.