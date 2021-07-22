Факт подачи российской жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приведет в чувство украинскую власть, военных, а также европейских покровителей Киева. Об этом 22 июля на своей странице в Facebook заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

Россия впервые пожаловалась на Украину в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей — хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся "отмазывать" наломавшие гнилых дров киевские власти», — написал Косачев.

По его мнению, Россия сделала важный шаг к справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине.