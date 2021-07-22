Ранее РФ впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на другую страну — Украину. Жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, водной блокады Крыма, физического устранения журналистов и оппозиционных политиков и многого другого.
«Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей — хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся "отмазывать" наломавшие гнилых дров киевские власти», — написал Косачев.
По его мнению, Россия сделала важный шаг к справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине.