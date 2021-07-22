У Украины нулевые шансы остановить запуск «Северного потока-2», однако Германия сможет экономически влиять на проект в случае, если Россия попытается использовать его в качестве оружия. Об этом агентству РИА Новости 22 июля рассказал украинский эксперт Александр Охрименко

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, касающееся поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата.

В заявлении был сформирован ряд условий для работы «Северного потока-2». В частности, Германия заявила, что в интересах Украины и Европы транзит газа через территорию Украины продолжится поле 2024 года. Кроме того, Берлин обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против Европы.

«Шансы остановить "Северный поток-2" нулевые, он будет построен и запущен однозначно. Это чисто экономический проект, и для экономики Германии это важно. Она является главным покупателем российских товаров в Европе, в том числе газа, поэтому, если руководство Германии примет решение ограничить закупку газа, ввести акцизы — это будет влиянием. То есть ФРГ действительно влиять может, вопрос — захочет ли», — сказал Охрименко.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Совместное заявление Киева и Варшавы об угрозах, связанных с запуском «Северного потока-2», Охрименко назвал «спекулятивным».

«Сейчас в отношениях двух стран наблюдается формование нового союза "Речи Посполитой". Однако эти заявления носят исключительно политический характер, так как Польша не может серьезно повлиять на ЕС и США. На это даже не обратят внимания», — сказал он.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.