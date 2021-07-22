Подвижек по подготовке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Путин vs Зеленский. Обзор политических событий на Украине 25 июня – 1 июля 2021 года

Он отметил, что переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты двух стран.

«Любые переговоры — это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — ответил Песков на вопрос о том, планируются ли у Путина телефонные контакты с Зеленским в обозримом будущем на эту тему.

Накануне Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года. Тогда же глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс указал, что США по-прежнему считают, что при помощи газопровода «Северный поток — 2» Россия пытается расширить свое влияние в Европе.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.