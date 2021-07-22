Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну – Украину. Об этом в четверг, 22 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная властями в ЕСПЧ.

Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, водной блокады Крыма, физического устранения журналистов и оппозиционных политиков и многого другого.

Жители Крыма и Донбасса «засыпали» ЕСПЧ исками против Киева © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в РФ пожаловались на то, что украинские власти ущемляют права русскоязычных на использование русского языка, публикуют незаконно собранные данные украинцев на экстремистском сайте «Миротворец», подвергают опасности жизнь и здоровье российских дипломатов, вводят санкции против российских компаний и ограничивают жителей Донбасса в участии в украинских выборах.

Также жалоба РФ содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в госорганы националистических сил, что является основной причиной массовых нарушений Конвенции о правах человека.