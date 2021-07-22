Телезритель из Донецкой Народной Республики (ДНР), дозвонившийся в эфир украинского телеканала, «благословил» майданного «эксперта» использовать негативную риторику, чтобы Донбасс точно не вернулся на Украину. Перепалка произошла в эфире телеканала «Наш» 21 июля

Дозвонившийся зритель обратился к присутствующему в студии украинскому политэксперту Валерию Дымову.

«Неуважаемый пан Дымов, те месседжи, те штампованные фразы, которые вы произносите, с каждым разом отдаляют всё больше и больше жителей республик», — сказал мужчина.

Зритель отметил, что риторика ненависти в отношении жителей республик Донбасса не то чтобы отталкивает — он сам, как житель ДНР, уже не знает, «как общаться с Украиной».

«Пан Дымов, у меня убедительная просьба, вы почаще общайтесь таким же образом, и тогда точно территории "так званых" республик никогда не вернутся в Украину», — добавил телезритель.

Донбасс: снижение интенсивности огня Украина компенсировала терактом © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Чем больше вы будете показывать такого рода вещи, тем более я буду понимать, что я качественно выполняю свою экспертную оценку. Он ничего не сказал по сути, сразу сказал, что не уважает, он сказал, чтобы я побольше говорил, это будет отталкивать именно таких людей, как он, значит, я правильно делаю», — заявил украинский эксперт.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.