«В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив". Все это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата"», — заверил Руденко.
Иначе, как еще можно объяснить то, что идею создать дополнительный, параллельный «нормандскому», формат переговоров Владимир Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ, отметил российский дипломат.
«Западные страны, прежде всего наши партнеры по "нормандскому формату" — Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе», — объяснил Руденко.