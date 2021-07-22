Киев генерирует новые инициативы вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению Минских соглашений, а Берлин и Париж ему в этом подыгрывают. Такую точку зрения 22 июля высказал замглавы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, передает РИА Новости

«Других нет»: Данилов заявил, что Украина хочет изменить Минские соглашения © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Иначе, как еще можно объяснить то, что идею создать дополнительный, параллельный «нормандскому», формат переговоров Владимир Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ, отметил российский дипломат.

«Западные страны, прежде всего наши партнеры по "нормандскому формату" — Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе», — объяснил Руденко.