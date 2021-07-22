Более трех миллионов доз вакцины от коронавируса находятся на складах Украины в то время, как желающие не могут ее получить из-за плохой организации. Об этом 22 июля сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook

В частности, Ляшко сообщил о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. По его словам, оказалось, что 40% созданных пунктов для прививок не работают.

«Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из них 961 142 доз — это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках», — сообщил министр.

По статистике, которую привел Ляшко, с недоработкой центров хуже всего ситуация обстоит в Хмельницкой области — из 80 работают всего 28 прививочных пунктов. В Закарпатской области пациентов принимают 42 из 213 центров, в Киевской — 70 из 216, в Ивано-Франковской — 44 из 121, Черкасской — 61 из 143, Ровенской — 47 из 122, Харьковской — 74 из 154, Николаевской — 54 из 108 и Волынской — 43 из 87.

Министр публично призвал всех региональных глав департаментов здравоохранения организовать доставку вакцин со складов в каждый центр и обеспечить их работу. Министр добавил, что вакцинация — это единственный выход обезопаситься от волны штамма «Дельта» и ее возможных последствий.

По информации НАН Украины, новая волна коронавируса на Украине может начаться раньше осени из-за индийского штамма «Дельта». Также в стране начался рост числа заболевших COVID-19. Со штаммом «Дельта» в стране было зафиксировано только два случая.