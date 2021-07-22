Журналисты программы «Разоблачение» сняли на видео загородные владения экс-звезды студии «Квартал 95» Юрия Корявченкова, известного по прозвищу Юзик. Соответствующую запись опубликовали 21 июля в YouTube

Двухэтажный дом экс-юмориста, а ныне депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» расположен в селе Процив. По документам, он принадлежит жене Юзика и значится как «садовый домик». Стоимость особняка составляет 400 тысяч долларов. Площадь примыкающего к дому участка — около 18 соток.