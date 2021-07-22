Двухэтажный дом экс-юмориста, а ныне депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» расположен в селе Процив. По документам, он принадлежит жене Юзика и значится как «садовый домик». Стоимость особняка составляет 400 тысяч долларов. Площадь примыкающего к дому участка — около 18 соток.
Несколько лет назад Корявченков попал в так называемый кассетный скандал: в сети появились аудиозаписи, на которых он якобы беседует с руководителем полиции Кривого Рога. В разговоре обсуждалась «крыша» для полицейских от Госбюро расследований и прокуратуры, а также личность экс-замминистра инфраструктуры Александры Клитиной — присутствующие на встрече предположили, что она попала в политику через постель.