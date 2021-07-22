Астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на конец лета. По его мнению, последний месяц лета станет удачным для многих знаков зодиака, главное - соблюдать «звездные законы». Специалиста по звездам 22 июля процитировал «Московский комсомолец»

«Контролируйте свои эмоции и остерегайтесь выяснения отношений. Тщательнее подбирайте слова и старайтесь не провоцировать конфликты. Успех в делах придет только мирными путями», — заявил Глоба.

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