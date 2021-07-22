«Контролируйте свои эмоции и остерегайтесь выяснения отношений. Тщательнее подбирайте слова и старайтесь не провоцировать конфликты. Успех в делах придет только мирными путями», — заявил Глоба.
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Речь идет про все знаки зодиака, но особыми любимцами звезд, уверен Глоба, в ближайшие недели могут стать Львы, Тельцы и Водолеи. Тельцы и Водолеи могут рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице, а Львам стоит рассчитывать на дивиденды с инвестиций.