Правозащитник Мстислав Русаков в ходе видеоконференции Форума соотечественников, который проходил в Общественной палате в Москве, обвинил Эстонию в превращении русских детей в русофобов из-за невозможности обучаться в школе на родном языке. Об этом 21 июля сообщило РИА Новости

Эстония хочет забрать у России часть территории © Shane MacClure / flickr.com

Он добавил, что сейчас гимназическое образование, с 10 по 12 классы, переведено на эстонский язык, то есть на нем преподается не менее 60% учебной программы. По мнению правозащитника, гимназии в Эстонии практически потеряны, остались основные школы с первого по девятый класс и детские сады.

Русаков отметил, что помимо общей тенденции, направленной на эстонизацию российского образования, есть локальные проблемы, например, когда в небольшом городе, где русскоговорящее население в меньшинстве, закрываются русские школы, в результате чего дети вынуждены обучаться на государственном языке страны.

В июне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с 2035 года власти перестанут финансировать русскоязычные школы и детские сады в стране. Она отметила, что дети по-прежнему смогут посещать детсады и школы с обучением на русском языке, однако учреждения уже не будут финансироваться из бюджета страны или местного самоуправления. Государственное школьное и дошкольное образование будет вестись на эстонском языке.