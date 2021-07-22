Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 21 июля в своем Telegram оценила появление на Украине команды по игре в баскетбол, названной в честь Гитлера

Захарова поспорила о картинах Репина с главой дипмиссии США на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Захарова отметила, что заявления о возрождении неонацизма в стране отрицались властями и объяснялись «информационной атакой» России и «пропагандой агрессора», и под этим предлогом закрывались неугодные СМИ, преследовались журналисты, текли «потоки лжи».

«Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам. Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано. А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — заключила официальный представитель МИД.

На днях стало известно, что в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Позже глава Новомиргорода Игорь Забажан заверил, что организаторы состязаний оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, вызвали сотрудников полиции, и провели разъяснительную работу со школьниками. Они поменяли название команды, после чего вернулись к мероприятию.