Когда мужчина впервые услышал название команды, он решил, что ослышался, и уточнил его у детей из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что их соперники выступают под именем «Гитлеровцы».
«Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде "Гитлеровцы"?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — возмутился Немировский.
Позже глава Новомиргорода Игорь Забажан в своем Facebook заверил, что организаторы состязаний оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, вызвали сотрудников полиции, и провели разъяснительную работу со школьниками. Они поменяли название команды, после чего вернулись к мероприятию.
«Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление"», — рассказал Забажан.
Теперь в Новомиргороде планируют провести образовательные мероприятия для детей, чтобы «напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика».
Адольф Гитлер — немецкий политик, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха. Экспансионистская политика Гитлера стала одной из главных причин начала Второй мировой войны в Европе. С его именем связаны многочисленные преступления против человечества, совершённые нацистским режимом как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях, включая Холокост.