В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом на днях рассказал уроженец города, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский в своем Facebook

Финский эксперт сказал, мог ли Гитлер одержать победу во Второй мировой войне © РИА Новости, Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде "Гитлеровцы"?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — возмутился Немировский.

Позже глава Новомиргорода Игорь Забажан в своем Facebook заверил, что организаторы состязаний оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, вызвали сотрудников полиции, и провели разъяснительную работу со школьниками. Они поменяли название команды, после чего вернулись к мероприятию.

«Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление"», — рассказал Забажан.

Теперь в Новомиргороде планируют провести образовательные мероприятия для детей, чтобы «напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика».

Адольф Гитлер — немецкий политик, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха. Экспансионистская политика Гитлера стала одной из главных причин начала Второй мировой войны в Европе. С его именем связаны многочисленные преступления против человечества, совершённые нацистским режимом как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях, включая Холокост.