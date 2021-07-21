Германия и США в рамках переговоров по «Северному потоку 2» договорились добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году российско-украинского соглашения по транзиту газа, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Ее слова приводит РИА Новости 21 июля

Фактически это означает, что Берлин и Вашингтон хотят заставить Москву финансировать украинскую экономику.

«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», — приводит агентство слова Нуланд.

«Северный поток - 2»: Проект не будут обсуждать в «нормандском формате», а строительные работы планируют завершить до конца августа © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Также Нуланд сказала, что данное соглашение нацелено на то, чтобы снизить зависимость Украины от российского газа.