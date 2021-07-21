Фактически это означает, что Берлин и Вашингтон хотят заставить Москву финансировать украинскую экономику.
«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», — приводит агентство слова Нуланд.
Она уточнила, что США и Германия совместно «будут продавливать и добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет».
Также Нуланд сказала, что данное соглашение нацелено на то, чтобы снизить зависимость Украины от российского газа.