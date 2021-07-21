«Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области пресечена преступная схема изготовления и распространения заведомо поддельных справок с результатами ПЦР-тестов на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным досудебного расследования, изготовление справок предлагалось клиентам как дополнительная услуга. Справки выглядели как подлинные, выданным одним из местных медучреждений.
Поддельные справки турфирмы продавали за 1000-1200 гривен (2700-3260 рублей).
«В ходе проведенных обысков в двух офисных помещениях обнаружены и изъяты бланки поддельных справок с результатами ПЦР-тестов, поддельную печать медицинского учреждения, компьютерную технику и флеш носители, на которых содержалось около 1 000 поддельных справок в электронном виде», — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители проверяют причастность двух жителей Киева к преступной схеме. Расследование продолжается.