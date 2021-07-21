В Киеве сотрудники двух туристических фирм подделывали для своих клиентов справки об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом в среду, 21 июля, в Facebook сообщила Киевская городская прокуратура

«Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области пресечена преступная схема изготовления и распространения заведомо поддельных справок с результатами ПЦР-тестов на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины)», — говорится в сообщении.

СБУ закрыла канал продажи поддельной вакцины Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Поддельные справки турфирмы продавали за 1000-1200 гривен (2700-3260 рублей).

«В ходе проведенных обысков в двух офисных помещениях обнаружены и изъяты бланки поддельных справок с результатами ПЦР-тестов, поддельную печать медицинского учреждения, компьютерную технику и флеш носители, на которых содержалось около 1 000 поддельных справок в электронном виде», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители проверяют причастность двух жителей Киева к преступной схеме. Расследование продолжается.