На дне металлурга в городе Новомиргород Кировоградской области Украины в соревнованиях по уличному баскетболу зарегистрировалась детская команда с названием «Гитлеровцы», сообщил мэр Новомиргорода Игорь Забажан на своей странице в Facebook

По его словам, участники команды не узрели в таком названии ничего предосудительного.

Как пояснил градоначальник, школьники просто увлекаются компьютерными играми с нацистской символикой, потому и посчитали такое название удачным.

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Новомиргородский горсовет запланировал проведение для детей образовательных мероприятий, чтобы объяснить причины запрета нацистской символики на Украине.

Градоначальник также сообщил о намерении обратиться в полицию из-за пропаганды нацизма в компьютерных играх, доступных детям. Однако его действия идут вразрез с политикой украинской власти.

Напомним, в апреле в Киеве прошел марш в честь вояк дивизии СС «Галичина», который президент Владимир Зеленский на словах осудил.

Однако уже 13 июня ветеран нацистской дивизии СС «Галичина» Орест Васкул был похоронен в Киеве с почестями в присутствии военнослужащих из президентского полка.

3 июня Верховная Рада Украины отказалась запрещать символику и пропаганду военных и полувоенных формирований СС.