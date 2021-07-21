По его словам, участники команды не узрели в таком названии ничего предосудительного.
Как пояснил градоначальник, школьники просто увлекаются компьютерными играми с нацистской символикой, потому и посчитали такое название удачным.
Мэр сообщил, что городские чиновники вызвали полицию и провели с юношами разъяснительную беседу.
Новомиргородский горсовет запланировал проведение для детей образовательных мероприятий, чтобы объяснить причины запрета нацистской символики на Украине.
Градоначальник также сообщил о намерении обратиться в полицию из-за пропаганды нацизма в компьютерных играх, доступных детям. Однако его действия идут вразрез с политикой украинской власти.
Напомним, в апреле в Киеве прошел марш в честь вояк дивизии СС «Галичина», который президент Владимир Зеленский на словах осудил.
Однако уже 13 июня ветеран нацистской дивизии СС «Галичина» Орест Васкул был похоронен в Киеве с почестями в присутствии военнослужащих из президентского полка.
3 июня Верховная Рада Украины отказалась запрещать символику и пропаганду военных и полувоенных формирований СС.