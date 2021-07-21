За январь-май 2021 года на Украине зафиксировали больше смертей от коронавируса, чем от рака. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики

Согласно данным Госстата Украины, в период с января по май 2021 года всего на Украине умерли 299 964 человека. По сравнению с 2020 годом, в начале 2021 года смертность в стране выросла на 25%.

Комаровский предсказал взрыв коронавируса на Украине осенью © Евгений Комаровский/Инстаграм

Однако больше всего граждан Украины за указанный период скончалось из-за болезней системы кровообращения (ишемическая болезнь сердца, инсульт и т.д.) — 185 828 человек.

На втором месте в печальном рейтинге — гибель от внешних причин (ДТП, пожары, утопление, отравление, убийство и т.д.) — 11 345 человек. От болезней органов дыхания, в том числе гриппа и пневмонии, в первом полугодии скончались 10 464 человека.

Кроме того, 10 316 человек скончались из-за болезней пищеварительной системы, и жизнь 2 710 человек унесли инфекционные и паразитарные болезни (в том числе туберкулез и СПИД).