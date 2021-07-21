В ходе встречи президентов США и Украины будет обсуждаться вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» и другие темы, требующие глубокого анализа. Об этом 21 июля в интервью РБК-Украина сказал советник Госдепартамента США Дерек Шолле

В США ответили на предложение Киева участвовать в «нормандском формате» © Public domain / Loren Владимира Зеленского Сергей Никифоров объявил, что Зеленский отправится с визитом в США примерно в конце июля — начале августа.

По словам Шолле, точная дата встречи лидеров США и Украины ему неизвестна, но он рассчитывает, что она состоится в ближайшее время.

Он отметил, что Байдену и Зеленскому предстоит провести «очень глубокие дискуссии».

«Мы будем ставить очень амбициозную повестку для этой встречи. Но эта встреча — это только один момент. Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими», — заявил Шолле.

Также представитель Госдепа пообещал, что Вашингтон и Берлин вскоре сообщат о соглашении по газопроводу «Северный поток – 2» и намерены обеспечить Украине защиту, в случае если Россия решит использовать газопровод как оружие.