Президент Александр Лукашенко после ввода очередных санкций Запада против Минска заявил, что Западу теперь придется самостоятельно контролировать нелегальную миграцию и наркотрафик на границе с Белоруссией.
Левитс же утверждает, что Белоруссия в настоящее время использует мигрантов как оружие против Литвы, которая уже начала строить заграждения из колючей проволоки и принимать другие меры для охраны своих границ, что стоит недешево.
С начала 2021 года литовские пограничники задержали уже более 1,5 тыс. нелегалов, следовавших из Белоруссии. За весь 2020 год таковых не набралось и сотни.