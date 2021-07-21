Латвийские власти направят значительные средства на укрепление внешних границ страны из-за того, что Белоруссия перестала сдерживать потоки мигрантов из Африки и Ближнего Востока, заявил президент республики Эгил Левитс. Его слова приводит Интерфакс 21 июля

Президент Александр Лукашенко после ввода очередных санкций Запада против Минска заявил, что Западу теперь придется самостоятельно контролировать нелегальную миграцию и наркотрафик на границе с Белоруссией.

Лукашенко назвал виновных в разжигании третьей мировой войны © president.gov.by

С начала 2021 года литовские пограничники задержали уже более 1,5 тыс. нелегалов, следовавших из Белоруссии. За весь 2020 год таковых не набралось и сотни.