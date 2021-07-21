«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — сказал Шолле.
По словам представителя Госдепа, проблема в России, она является «агрессором» и «создает проблемы» в Донбассе.
Он заявил, что США хотят поддержать процесс урегулирования разногласий в регионе и «заставить Россию прекратить то, что она делает».
Шолле отметил, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы участия Вашингтона в урегулировании ситуации в Донбассе. Он заявил, что все проблемы — от России, а нормандский формат «находится в коме».