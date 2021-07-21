США не планирует присоединяться к переговорам в "нормандском формате". Об этом 21 июля в интервью РБК-Украина сказал советник Госдепартамента США Дерек Шолле

«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — сказал Шолле.

Попытки приблизить встречу глав государств в «нормандском формате» провалились — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он заявил, что США хотят поддержать процесс урегулирования разногласий в регионе и «заставить Россию прекратить то, что она делает».

Шолле отметил, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы участия Вашингтона в урегулировании ситуации в Донбассе. Он заявил, что все проблемы — от России, а нормандский формат «находится в коме».