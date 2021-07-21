Повышение тарифа на электричество для населения до стоимости электроэнергии для промышленности неизбежно, заявил председатель украинской Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в интервью изданию «Экономическая правда»

Тарасюк не назвал сроки такого повышения, сказав лишь, что политическое решение будет принимать Кабинет министров.

«Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения», — сказал Тарасюк.

По его словам, никакой пользы те, кто платит меньше за электричество, не получают.

«Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу», — заявил чиновник.

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При этом он подчеркнул, что адресную помощь в оплате электроэнергии будут оказывать только тем, кто более всего в ней нуждается. Что делать всем остальным, он не уточнил.

Между тем на Украине нарастает кризис неплатежей. Долги населения за электричество в июле достигли 7,3 млрд грн. В мае прошлого года они составляли 5,8 млрд.

В этом году платежки за электричество уже выросли, так как отменили льготный тариф за первые 100 кВт. Теперь все украинцы платят 1,68 грн за кВт — с момента госпереворота 2014 года тарифы выросли в четыре раза. Теперь они могут вырасти еще примерно вдвое.