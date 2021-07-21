В армии РФ отслеживают перемещения войск Украины и готовы пресечь любые провокации возле границ страны, если будет необходимость. Об этом 21 июля в комментарии Lenta.ru сказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков

Ранее ВСУ провели на границе с Крымом учения по отражению авиационных ударов. В маневрах были задействованы боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук».

На Украине начались очередные международные военные учения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Надо демонстрировать бурную деятельность, они и демонстрируют. Что касается нас, то мы отслеживаем все эти перемещения, и уверен, что без лишнего шума и громких заявлений будем готовы пресечь любые провокации Украины», — заявил он.

Цеков добавил, что, хотя это привычная история, подобные вещи вызывают опасения и их нужно контролировать.

Ранее на Украине во Львовской области стартовали сухопутные военные учения «Три меча – 2021». В них участвуют военные из Литвы, Польши и США.

Также до 24 июля проводятся украинско-британские военные учения «Казацкая булава – 2021» в Николаевской области.