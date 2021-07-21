Ранее ВСУ провели на границе с Крымом учения по отражению авиационных ударов. В маневрах были задействованы боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук».
По словам Цекова, бурная деятельность Минобороны Украины на границе с Крымом призвана лишь создавать впечатление повышения уровня боеспособности армии.
«Надо демонстрировать бурную деятельность, они и демонстрируют. Что касается нас, то мы отслеживаем все эти перемещения, и уверен, что без лишнего шума и громких заявлений будем готовы пресечь любые провокации Украины», — заявил он.
Цеков добавил, что, хотя это привычная история, подобные вещи вызывают опасения и их нужно контролировать.
Ранее на Украине во Львовской области стартовали сухопутные военные учения «Три меча – 2021». В них участвуют военные из Литвы, Польши и США.
Также до 24 июля проводятся украинско-британские военные учения «Казацкая булава – 2021» в Николаевской области.