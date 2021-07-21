Российский юморист, супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин 21 июля поделился с подписчиками видео, на котором запечатлел необычное астрономическое явление - гало (светящийся круг) вокруг солнца

«Гало над Замком», — написал Галкин.

Синяя Борода: поклонники предположили, зачем Галкину замок © Максим Галкин/Инстаграм

«Максим, какая красота!!! Вы большой молодец, что снимаете такие моменты и прививаете любовь к прекрасному своим деткам», «Гало над Галкиным!», «Круто! Мы с ребёнком изучали это явление по книжкам, и вот оно наяву», «Это вас в ореол и в нимб святых отправили», «Максим, какое-то знамение», «Чудо в Грязях», — удивились подписчики звезды.

Гало — оптическое явление, возникающее из-за вторичного свечения вокруг источника света. Может иметь форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Замок Пугачевой и Галкина находится в деревне Грязи Московской области. По данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров.